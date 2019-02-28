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  • 28.02.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 11:27

ipucu 28 Şubat: olarak bilinen yumurtaya ne ad verilir? Çılbır nasıl yapılır? İşte tarifi

ipucu sorusu yayınlandı. Bugünün ipucu sorusu yumurta severler için geliyor. Diyet tarifleri arasında yer alan bir yumurta tarifi Hadi'nin ipucu sorusunda yer aldı. Peki, olarak bilinen yumurtaya ne ad verilir? Çılbır nasıl yapılır? İşte 28 Şubat sorusu ve ...

Çılbır olarak bilinen yumurtaya ne ad verilir?

Çılbır yumurta, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz yumurta severlere geliyor sevgili hadiciler... Çılbır olarak da bilinen yağsız pişmesi nedeniyle diyet tariflerinin de vazgeçilmezlerinden biri olan yumurtaya ne ad verildiğini biliyor muyuz?" denildi. Peki, çılbır olarak bilinen yumurtaya ne ad verilir? Çılbır nasıl yapılır? İşte Hadi ipucu sorusu ve çılbır tarifi...

HADİ İPUCU SORUSU (28 ŞUBAT 2019)

Soru: Çılbır olarak bilinen yumurtaya ne ad verilir?

Cevap: POŞE

Çılbır, çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan yemek türüdür. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos dökülerek servis edilir.

Poşe yumurta nasıl yapılır? Tarifi nedir? Detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.

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