Çılbır yumurta, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz yumurta severlere geliyor sevgili hadiciler... Çılbır olarak da bilinen yağsız pişmesi nedeniyle diyet tariflerinin de vazgeçilmezlerinden biri olan yumurtaya ne ad verildiğini biliyor muyuz?" denildi. Peki, çılbır olarak bilinen yumurtaya ne ad verilir? Çılbır nasıl yapılır? İşte Hadi ipucu sorusu ve çılbır tarifi...

HADİ İPUCU SORUSU (28 ŞUBAT 2019)

Soru: Çılbır olarak bilinen yumurtaya ne ad verilir?

Cevap: POŞE

Çılbır, çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan yemek türüdür. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı-pul biberli sos dökülerek servis edilir.

Poşe yumurta nasıl yapılır? Tarifi nedir? Detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.