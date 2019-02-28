İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal olan seferler:
07:30 - 08:00 Bostancı-Beşiktaş
07:40 - 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:10 - 08:40 Beşiktaş-Bostancı
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
12:00 - 14:55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.