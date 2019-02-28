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  • Son Güncelleme: 01.03.2019 07:31

'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 'nin () birçok seferi iptal edildi. İşte iptal olan İDO seferleri...

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. () Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

07:30 - 08:00 Bostancı-Beşiktaş

07:40 - 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:10 - 08:40 Beşiktaş-Bostancı

08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12:00 - 14:55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

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