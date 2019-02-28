Hadi 28 Şubat 20.30 ipucu sorusu: Müzikal ve tiyatro gösterileriyle dünya çapında üne ulaşmış Broadway Caddesi nerededir?

Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Canlı bilgi yarışması Hadi'de merakla beklenen ipucu sorusu açıklandı. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Evet Broadway'den bahsediyoruz. Müzikal ve tiyatro gösterileriyle dünya çapında üne ulaşmış bu caddenin nerede olduğunu biliyor muyuz?" ifadelerine yer verildi. İşte 28 Şubat Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (28 ŞUBAT, 20.30)

Soru: Evet Broadway'den bahsediyoruz. Müzikal ve tiyatro gösterileriyle dünya çapında üne ulaşmış bu caddenin nerede olduğunu biliyor muyuz?

Cevap: NEW YORK

BROADWAY CADDESİ NEREDE?

Broadway, ABD'nin New York'taki Manhattan bölgesinde yer alan bir caddedir. New York'ta ünlü bir caddedir Dünyanın en uzun caddesi olarak bilinir. Manhattan semti boyunca, Battery Park'tan Ossinig'e dek uzanır. 30 km uzunlukta olan asıl bölümünde 40 kadar tiyatro, sinema ve birçok lokanta vardır.

ABD'deki müzikal tiyatro gösterileri bu cadde üzerinde ve bu caddeye açılan sokaklarda bulunan tiyatro ve konser salonlarında zirveye ulaşmıştır. O yüzden de bu sokağın ismi ABD'deki müzikal sanatıyla özdeşleşmiştir.