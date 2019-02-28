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  • 28.02.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 19:42

Yurttan kaçan 3 kız kentte ortalığı karıştırdı!

'te kaldıkları yetiştirme yurdundan 23 gün önce kaçan, 15 ve 16 yaşlarındaki 3 kızdan 2'si kuaföre gittikten sonra para ödemeyince şikayet üzerine polis tarafından yakalandı. Kentteki 6 farklı kuaföre gidip saç ve makyaj yaptıran kızlar kelepçelenerek ekiplerine teslim edildi.

'te yetiştirme yurdunda kalan Ç.M. (15), İ.B.S. (15) ve A.T.S. (16), 23 gün önce kaldıkları yurttan kaçtı. 'ya geldiği öğrenilen 3 kız, kentteki 6 kuaföre gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para vermeden kaçtı.

Kuaförlerin ihbarı üzerine polis 3 kızın kimliklerini belirleyip bulunmaları için çalışma başlattı. Kızlar bugün saat 16.00 sıralarında da Sümer Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdı.

Daha sonra kızlar para vermeden kuaförden kaçtı. Durum polise haber verildi. Polis yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya şekilde kovaladığı kızlardan Ç.M. ve İ.B.S.'yi havaya 3 el ateş ederek durdurdu. A.T.S. ise kaçtı. Kelepçe takılan 2 kız, ekiplerine teslim edildi.

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