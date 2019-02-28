Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Saat 20.00'de yapılan yarışma için ipucu sorusu tarihten geldi. Eleq'in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, biraz geçmişe gidip tarih bilginizi zorlayacağız bugün. Kibele ile anılan, "Rahipler Devleti" şeklindeki antik Frig yerleşmesi Pessinus hangi kenttedir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 28 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (28 ŞUBAT 2019)

Soru: Frig yerleşmesi Pessinus hangi kenttedir?

Cevap: ESKİŞEHİR

Pessinus Antik Kenti; Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde Sivrihisar'ın 13 km güneyindeki Ballıhisar'da bulunmaktadır. Eski Kral Yolu üzerinde olan antik şehrin üzerinde bugün Ballıhisar köyü kurulmuştur. Pessinus Antik Kenti Friglerce "Tanrıça Kybele" diye adlandırılan ana tanrıçanın bulunduğu en önemli tapınma yerlerinden biri olarak bilinmektedir.

ESKİŞEHİR HAKKINDA

Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan, en kalabalık yirmi beşinci şehri olan ve 14 ilçeye sahip olan şehirdir.

M.Ö. 14 .yüzyılda Hititler, Eskişehir merkezli olmak üzere büyük bir devlet kurdu. Tarih boyunca şehirde birçok devletin toprağı olan Eskişehir'e şimdiye kadar Frigler, Lidyalılar, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, Anadolu Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu sahip olmuştur.

1289'da Anadolu Selçukluları, Eskişehir'i Osman Gazi'ye verdi. Bir süre Osmanlılar'da kalan şehir Orhan Gazi döneminde Karamanlılar'ın eline geçse de I. Murat yeniden şehri geri aldı.

Osmanlı döneminde Eskişehir, Fatih'in ilk zamnlarına kadar Ankara Beyliği'ne bağlı bir şehir olarak kaldı. 1890'lı yıllarda şehre demiryolunun gelmesiyle şehirde ticaret canlandı ve şehre Kafkasya'dan, Kırım'dan, Romanya'dan ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler yerleşti.

Milli Mücadele yıllarında Eskişehir halkı büyük bir çaba gösterdi. İngiliz kuvvetleri, 20 Mart 1920'de Kuva-yi Milliye'nin baskısıyla demiryolu işgalini durdurdu.

Günümüzde Eskişehir, ekonomisini yer altı zenginliklerinden, sanayiden ve ticaretten sağlamaktadır. Şehirde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı demiryolu olduğu için ticaret aktif bir şekilde yürütülmektedir.