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  • 28.02.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 17:42

"Kaşıkçı inde ismin geçiyor" bahanesiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık

'da telefonla aradığı vatandaşların, "Kaşıkçı inde ismin geçiyor", " terör örgütü ile bağlantın var" diyerek yaklaşık 1 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bu kadarına da pes!

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların telefonla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNDE İSMİN GEÇİYOR" DİYE DOLANDIRDILAR
Polis ekipleri, şüphelinin, aradığı kişilere "Kaşıkçı inde ismin geçiyor. Konsolosluğunda cinayetle ilgili görüntülerin var." veya " terör örgütü ile bağlantın var. Terör örgütü kimliğini kullanıyor." diyerek para karşılığı bu görüntüleri paylaşmayacağını söylediğini belirledi.

ANKARA'DAKİ OPERASYONDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmayı genişleten ekipler, şüpheli M.B'yi 'da düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

''YAKALANMASAYDIM BİR VATANDAŞI DAHA DOLANDIRACAKTIK''
M.B'nin, emniyetteki ilk sorgusunda, "Polislere yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık. Ankara'da Keçiören ilçesinde oturan bir kişiye taksi hattını sattırdık ve bu vatandaştan da elden 460 bin lira alacağım esnada yakalandım." dediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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