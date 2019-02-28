İslam dininde üç aylar, art arda gelen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına verilen addır. Üç ayların son ayı Ramazan ayında bilindiği üzere oruç ibadeti yapılır. İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar için geri sayım başladı. Peki, 2019 yılında üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar hangi güne denk geliyor? İşte 2019 Diyanet takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçinde bulunduğumuz 2019 yılında üç aylar, 8 Mart 2019 Cuma günü başlayacak. 6 Nisan 2019 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 19 Nisan 2019 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 6 Mayıs 2019 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 4 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 6 Haziran'da son bulacak.

Üç aylar, insanların kendi bedenlerini terbiye etmesi için, nefislerini sorgulamaları için, günahlarını affettirmek için güzel bir fırsattır. Bu özel günlerde her Müslüman, ibadetlerini tamamlamalı ve yapılması gereken her şeyi yapmalıdır.

Üç aylar dua ve tövbelerin kabul edilme ümidini arttıran özel günlerden oluşur ve Müslümanlar, günahlarını affettirmek ve dualarının kabul olması için üç ayları iple çekmektedir.

ÜÇ AYLAR DUALARI

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

* 10 Gün Subhanallahil Hayyi'l-Kayyûm

* 10 Gün Subhanallahil Ehadi's-Samed

* 10 Gün Subhanallahil Gafuru'r-Rahîm



ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

* 10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)

* 10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)

* 10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI



* 10 Gün Yâ Erhamerrâhimin

* 10 Gün Yâ Gaffârezzünûb

* 10 Gün Yâ Atikarrikab

ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)

"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?

Peygamber efendimiz, üç aylar boyunca sık sık oruç tutar ve hatta bazen orucu hiç bırakmayacak sanılırdı. Bu nedenle bu aylarda oruç tutmak sevap kazanmamızı sağlamaktadır.

Aynı zamanda Peygamber efendimizin de yaptığı bir davranıştır. Ancak üç aylar boyunca, kaç gün oruç tutulması gerektiği hakkında bir zorlama, sınırlama yok. Bu nedenle bu aylarda tutabildiğimiz kadar oruç tutmak önemlidir.

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?

* Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

* Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

* Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.