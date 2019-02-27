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  • 27.02.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 19:09

Son dakika: 'den çok kritik uyarı!

nu merak eden vatandaşlara beklenen haberi verdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bugün gece yarısından itibaren Erzurum’da kar yağışı ve tipinin etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Peki 'ta yurt genelinde hava durumu nasıl? ve 'da yağış var mı? İşte detaylar...

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Yarın akşam...

Edinilen bilgiye göre, yapılan k uyarıda bugün gece yarısından itibaren yarın akşam saat 18.00'e kadar Tekman, Karayazı. Hınıs, Karaçoban ve Çat ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli kar yağışı ve tipi ile birlikte yağış sonrası buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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