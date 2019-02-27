Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisi gösteriyor. Kars, Erzurum ve Bitlis'te kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kar yağışı uyarısında bulundu. Şimdi Kars, Erzurum ve Bitlis'te yaşayan öğrenci ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merakla araştırıyor. Peki, Kars, Erzurum ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? İşte 28 Şubat'ta Kars, Erzurum ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı...

KARS, ERZURUM VE BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 27 Şubat Çarşamba günü okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Erzurum Valiliği ise internette dolaşan tatil iddialarının doğru olmadığını belirten bir açıklama yapmıştı. Peki, Kars, Erzurum ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Henüz üç ilin valiliğinden de kar tatili olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

ERZURUM İÇİN KAR UYARISI

Edinilen bilgiye göre, yapılan meteorolojik uyarıda bugün gece yarısından itibaren yarın akşam saat 18.00'e kadar Tekman, Karayazı. Hınıs, Karaçoban ve Çat ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli kar yağışı ve tipi ile birlikte yağış sonrası buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.