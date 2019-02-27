Düzce ve Bolu'da yarın okullar tatil mi? 28 Şubat'ta Düzce ve Bolu'da okullar tatil olacak mı?

Ülkenin belirli bölgelerinde kar yağışını etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kar yağışı uyarısında bulundu. Şimdi kar yağışının olduğu illerde yaşayan öğrenci ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Düzce ve Bolu'da yarın okullar tatil mi? İşte 28 Şubat'ta Düzce ve Bolu'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı...

DÜZCE VE BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçen haftadan itibaren kar yağışlarının belirli bölgelerde yoğunlaşmasının ardından bazı illerde okullar bir günlüğüne tatil edilmişti. Şimdi kar yağışı başlayan illerde yaşayan öğrenci ve veliler kar tatiliyle ilgili son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki, Düzce ve Bolu'da yarın okullar tatil mi? Henüz iki ilin valiliğinden de kar tatiliyle ilgili açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.