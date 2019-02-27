Bugünkü
Takvim

Sağlığın sırrı: mutfağı

Sağlığın sırrı: Akdeniz mutfağı
Sağlıklı bir vücudun yolu, beslenme tarzından geçiyor. Dünyanın her yerinde en faydalı beslenme şekli olan Akdeniz mutfağı, bağırsakların da korunmasını sağlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, kırmızı etin fazla tüketiminin kabızlığa neden olabileceğini söylüyor. Bağırsak hastalıklarından korunmada erken teşhis için 40 yaşından sonra kolonoskopi yaptırmanın önemine değinen Prof. Dr. Altınlı, "Biz ülkesiyiz, o nedenle lifli diyetleri, zeytinyağını ve Akdeniz mutfağını unutmamamız lazım. 3 tarafımız denizlerle çevrili balığı daha çok tüketelim" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSağlığın sırrı: Akdeniz mutfağı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri