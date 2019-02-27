Sağlığın sırrı: Akdeniz mutfağı

Sağlıklı bir vücudun yolu, beslenme tarzından geçiyor. Dünyanın her yerinde en faydalı beslenme şekli olan Akdeniz mutfağı, bağırsakların da korunmasını sağlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı, kırmızı etin fazla tüketiminin kabızlığa neden olabileceğini söylüyor. Bağırsak hastalıklarından korunmada erken teşhis için 40 yaşından sonra kolonoskopi yaptırmanın önemine değinen Prof. Dr. Altınlı, "Biz Akdeniz ülkesiyiz, o nedenle lifli diyetleri, zeytinyağını ve Akdeniz mutfağını unutmamamız lazım. 3 tarafımız denizlerle çevrili balığı daha çok tüketelim" diyor.
- Yaşam
- 27.02.2019
- Gazete
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