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  • 27.02.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 16:01

’nde hangi ibadetler yapılır?

İslam dünyasında önemi büyük olan , 2019 yılında ne zaman idrak edilecek? ’ın müjdecisi olan Regaib Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Regaib Kandili’nde hangi ibadetlerin yapılması gerekir?

Regaib Kandili'nin idrak edilmesinin hemen ardından Üç Aylar'ın ilki Recep ayı da başlamış olacak. Peki Müslüman vatandaşlar Regaib Kandili'ni nasıl değerlendirmelidir? 2019 Regaib Kandili için kaç gün kaldı?

2019 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

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