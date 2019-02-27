Regaib Kandili'nin idrak edilmesinin hemen ardından Üç Aylar'ın ilki Recep ayı da başlamış olacak. Peki Müslüman vatandaşlar Regaib Kandili'ni nasıl değerlendirmelidir? 2019 Regaib Kandili için kaç gün kaldı?



2019 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?