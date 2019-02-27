Orman Haftası için geri sayım başladı. 21 Mart'ta Güney yarım kürede sonbahar, Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıç günü olması nedeniyle 1971'de Avrupa Tarım Birliği ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü bu günü "Dünya Ormancılık Günü" olarak kabul etmişlerdir. Peki, Orman Haftası ne zaman kutlanır? 2019 Orman Haftası hangi gün başlayacak?

ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?

Orman Haftası, her yıl 21-26 Mart tarihlerinde kutlanmaktadır.

ORMAN HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ORMAN

Orman yurdun temelidir,

Nesillerin evvelidir,

Her sanatın ilk elidir,

Ormandaki varlığa bak.

Orman memleketin süsü,

Hem ufağı hem irisi,

Her dalında bir kuş sesi,

Ormandaki varlığa bak.

Çiçekler açar renk renk,

Dağları süsler gülerek,

Selleri önler emerek,

Ormandaki varlığa bak.

Gemi olur, suda yüzer,

Uçak olur, gökte gezer,

Kalem, kâğıt neler yazar,

Ormandaki varlığa bak.

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU

AĞACIM

Mahallemizde

Senden başka ağaç olsaydı

Seni bu kadar sevmezdim.

Fakat eğer sen

Bizimle beraber

Kaydırak oynamasını bilseydin

Seni daha çok severdim.

Güzel ağacım!

Sen kuruduğun zaman

Biz de inşallah

Başka mahalleye taşınmış oluruz.

ORHAN VELİ KANIK

KORUYALIM ORMANLARI

Geleceği düşünerek

Koruyalım ormanları

Hayat için onlar gerek

Koruyalım ormanları.

Meşe tohumu ekelim

Arada bir su dökelim

Sıra sıra çam dikelim

Koruyalım ormanları.

Kök salsın ulu çınarlar

Çağlayıp aksın pınarlar

Yurdu kaplasın ormanlar

Koruyalım ormanları.

Zıp zıp zıplasın sincaplar

Kükresin aslan krallar

Mutlu olsun tüm hayvanlar

Koruyalım ormanları

Bitmesin oksijenimiz

Solmasın benizlerimiz

Yeşille dolsun ülkemiz

Koruyalım ormanları

HALİL MANUŞ