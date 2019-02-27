Orman Haftası için geri sayım başladı. 21 Mart'ta Güney yarım kürede sonbahar, Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıç günü olması nedeniyle 1971'de Avrupa Tarım Birliği ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü bu günü "Dünya Ormancılık Günü" olarak kabul etmişlerdir. Peki, Orman Haftası ne zaman kutlanır? 2019 Orman Haftası hangi gün başlayacak?
ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?
Orman Haftası, her yıl 21-26 Mart tarihlerinde kutlanmaktadır.
ORMAN HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER
ORMAN
Orman yurdun temelidir,
Nesillerin evvelidir,
Her sanatın ilk elidir,
Ormandaki varlığa bak.
Orman memleketin süsü,
Hem ufağı hem irisi,
Her dalında bir kuş sesi,
Ormandaki varlığa bak.
Çiçekler açar renk renk,
Dağları süsler gülerek,
Selleri önler emerek,
Ormandaki varlığa bak.
Gemi olur, suda yüzer,
Uçak olur, gökte gezer,
Kalem, kâğıt neler yazar,
Ormandaki varlığa bak.
AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
AĞACIM
Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim.
Fakat eğer sen
Bizimle beraber
Kaydırak oynamasını bilseydin
Seni daha çok severdim.
Güzel ağacım!
Sen kuruduğun zaman
Biz de inşallah
Başka mahalleye taşınmış oluruz.
ORHAN VELİ KANIK
KORUYALIM ORMANLARI
Geleceği düşünerek
Koruyalım ormanları
Hayat için onlar gerek
Koruyalım ormanları.
Meşe tohumu ekelim
Arada bir su dökelim
Sıra sıra çam dikelim
Koruyalım ormanları.
Kök salsın ulu çınarlar
Çağlayıp aksın pınarlar
Yurdu kaplasın ormanlar
Koruyalım ormanları.
Zıp zıp zıplasın sincaplar
Kükresin aslan krallar
Mutlu olsun tüm hayvanlar
Koruyalım ormanları
Bitmesin oksijenimiz
Solmasın benizlerimiz
Yeşille dolsun ülkemiz
Koruyalım ormanları
HALİL MANUŞ
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