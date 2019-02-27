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  • 27.02.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 16:20

'deki lisede korku dolu anlar! Ders sırasında oldu

'de 'ndeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen da 4 öğrenci yaralandı.

Lisede ders sırasında patlama!

Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesinde bulunan 'nde meydana geldi. Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken meydana geldi.

Patlamada, öğrenciler Melih Duran Oğuz, Nisanur Horuz, Furkan Gökgöz ve Ferhat Yiğit yaralandı. 4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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