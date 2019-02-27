Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler, umarız iyisinizdir. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu filmini kimler izledi? Peki filmde Haluk Bilginer'in canlandırdığı karakterin adı nedir, biliyor musunuz?" denildi. Peki, Kış Uykusu filminde Haluk Bilginer'in oynadığı karakter kimdir? İşte 27 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (27 ŞUBAT 2019)

Soru: Kış Uykusu filminde Haluk Bilginer'in oynadığı karakter kimdir?

Cevap: AYDIN

Kış Uykusu, Nuri Bilge Ceylan tarafından yönetilmiş 2014 yapımı Türk filmidir. Film, 2014 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmıştır.

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