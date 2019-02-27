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  • 27.02.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 17:47

vahşetinin sırrı çözüldü! Çöpte iki bacak bulunmuştu

İstanbul 'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüphelinin amcasını öldürerek parçalara ayırdığı belirlendi. Polis, bacakların konulduğu çuvaldaki kargo şirketinin numarasından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.

Kadıköy vahşetinin sırrı çözüldü!

Acıbadem Mahallesi, Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, çuval içindeki kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

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