Ailece Hadi yarışması için geri sayım başladı. Ailece Hadi 19.30'da başlayacak. Hadi ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Çocukları hepimiz seviyor ve korumaya çalışıyoruz değil mi sevgili hadiciler? Peki Türkçe açılımı Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu olan, dünyada çocuk haklarını savunmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan organizasyonun adını biliyor muyuz?" denildi. İşte 27 Şubat Ailece Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

AİLECE HADİ İPUCU SORUSU (27 ŞUBAT)

Soru: Türkçe açılımı Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nın adı nedir?

Cevap: UNICEF

UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir. UNICEF çocuk haklarını, Birleşmiş Milletler Şartı'nda ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'nde de öngörüldüğü gibi, beşeri kalkınmanın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmektedir.