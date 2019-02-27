Hadi 27 Şubat 20.30 ipucu sorusu: Kırım kongo kanamalı ateşi deyince aklınıza ne geliyor?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de 20.30'da yapılacak yarışma için ipucu sorusu açıklandı. Hadi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugünkü ipucumuz sağlığımız açısından pek de hoşumuza gitmeyecek bir hayvandan geliyor. Kırım kongo kanamalı ateşi desek? Siz bize neler söyleyebilirsiniz?" ifadelerine yer verildi. İpucu sorusunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte Hadi 27 Şubat 20.30 ipucu sorusunun yanıtı...

27 ŞUBAT 20.30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Bugünkü ipucumuz sağlığımız açısından pek de hoşumuza gitmeyecek bir hayvandan geliyor. Kırım kongo kanamalı ateşi desek? Siz bize neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: KENE

KIRIM KONGOLU KANAMA ATEŞİ HAKKINDA

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA veya Kırım-Kongo Hemorajik Ateş, KKHA) keneler (özellikle Hyalomma cinsi) yoluyla bulaşan, zoonotik enfeksiyona yol açan bir viral hastalıktır. Evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra insanlara da bulaşabilir. Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan virüslerin meydana getirdiği bu virüsler, 100 nm (nanometre) büyüklüğünde, Ribonükleik asit (RNA) içeren, heliksel kapsidli ve zarflı virüslerdir.

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), Nairovirüslerin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir.

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ilk kez 1944 ve 1945 yılı yaz aylarında Batı Kırım steplerinde çoğunlukla ürün toplamaya yardım eden Sovyet askerleri arasında görülmüştür. Hastalığa Kırım hemorajik ateşi adı verilmiştir. 1956 yılında Zaire' de ateşli bir hastadan Kongo virüsü tespit edilmiştir. 1969 ise Kongo virüsü ile Kırım hemorajik ateşi virüslerinin aynı virüs olduğu belirlenmiş ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi olarak hastalık yeniden adlandırılmıştır.