Yurdun birçok noktasında kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla günlük hayat olumsuz etkileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kar yağışı uyarısında bulundu. Hakkari, Van ve Tunceli'de kar yağışı devam ediyor. Şimdi Hakkari, Van ve Tunceli'de yaşayan öğrenci ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merakla araştırıyor. Peki, Hakkari, Van ve Tunceli'de yarın okullar tatil mi? İşte 28 Şubat'ta Hakkari, Van ve Tunceli'de okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı...

HAKKARİ, VAN VE TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Hakkari, Van ve Tunceli'de kar yağışı ve buzlanmanın etkisi görülüyor. Peki, Hakkari, Van ve Tunceli'de yarın okullar tatil mi? Henüz üç ilin valiliğinden de kar tatili olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.