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  • 28.02.2019 03:10
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 03:10

'nın ilçesinde otomobil baraja düştü: 2 ölü, 3 yaralı

'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yaralı kurtarıldı.

Bursa'da can pazarı! Otomobil baraja düştü
Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Kozluören mevkinde seyir halinde plan bir araç henüz belirlenemeyen bir sebepten Kozluören göletine uçtu. Suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen ekiplere AFAD ekipleri de katıldı. Suya giren ekipler araçtan bir kadın 2 kişinin cesedini çıkarırken 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Göletin içinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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