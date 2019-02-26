Türkiye'nin birçok noktasında yapılan tanzim satışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yapılan son açıklamaların ardından tanzim satış noktalarında bakliyat satışları da başladı. Üstelik tanzim satışlarda bakliyat fiyatları oldukça uygun. Peki, tanzim satışta bakliyat fiyatları ne kadar? Şimdilerde birçok vatandaş tanzim satış noktalarında neler satılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte tanzim satış yerlerinde satılan ürünler...

TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA NELER SATILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktalarında domates, patlıcan, yeşil biber, soğan, patates ve kırmızı biber satışı yapılıyor. Tanzim satış noktalarında bugünden itibaren bakliyat da yer almaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebzeden sonra halk sebze tanzim satış noktalarında bakliyat ve elma satışı da yapacak.

TMO'DAN ALINACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara'daki tanzim satış noktalarında domates, salatalık, soğan, patates, kabak, biber ve patlıcandan sonra nohut, yeşil mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri de yer alacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

TOPTANCIDAN UYGUN

Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.

TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA BAKLİYAT FİYATLARI NE KADAR?



Nohut: 5.50 lira

Yeşil Mercimek: 4.50 lira

Pirinç: 6 lira