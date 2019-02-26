Hadi 26 Şubat 20.30 ipucu sorusu: Hande Yener'le düet yapan dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı kimdir?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de birçok kişinin merakla beklediği ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Hande Yener'le düet yapan dünyaca ünlü Avustralyalı şarkıcı kimdir?" sorusuna yanıt verildi. Böylece Hadi 26 Şubat 20.30 ipucu sorusu için meraklı bekleyiş sona erdi. Şimdi insanlar Hadi'nin ipucu sorusuna yanıt arıyor. Peki, merakla araştırılan sorunun yanıtı ne? İşte cevabı...

26 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Hande Yener'in birlikte düet yaparak muhteşem bir projeye imza attığı Avustralyalı dünyaca ünlü şarkıcının kimdir?

Cevap: FAYDEE

FAYDEE KİMDİR?

2008'den bugüne müzik piyasasında etkindir. İlk olarak "Breakthrough/Not In The Mood" ile çıkış yapmıştır. Devamında yaptığı başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmiştir. 2013'te çıkarttığı "Laugh Till U Cry" isimli single çalışması Romanya, Almanya, İtalya, Rusya gibi birçok ülkede yayınlanmıştır ve 6 hafta boyunca Romanya müzik listesinde 1 numarada kalmıştır. 2013 Ekim'de çıkartmış olduğu single parçası "Can't Let Go" ise sanatçıyı en çok dinlenenler arasına sokmuş ve birçok ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır. "Wonder Why", "Never Ever", "Forget The World" ve "Say My Name" şarkıları da müzik listelerine girmiştir.