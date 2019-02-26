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  • 26.02.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 21:03

nda pirinç, mercimek ve ?

nda bugünden itibaren bakliyat ürünleri de satılmaya başlandı. Vatandaşlar şimdi internette tanzim satış noktalarında pirinç, mercimek ve sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tanzim satış noktalarında pirinç, mercimek ve nohut fiyatları...

Tanzim satış noktalarında pirinç, mercimek ve nohut fiyatları ne kadar?

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tanzim satış noktalarında bugün bakliyat satışları da başladı. Vatandaşlar bakliyat satışlarının başlamasının ardından pirinç, mercimek ve nohut fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, tanzim satış noktalarında pirinç, mercimek ve ? İşte detaylar...

TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA PİRİNÇ, MERCİMEK VE NOHUT FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'nin birçok noktasında yapılan tanzim satış noktalarında bakliyat satışları bugün başladı. Üstelik tanzim satışlarda bakliyat fiyatları oldukça uygun. Peki, tanzim satışta bakliyat fiyatları ne kadar? İşte pirinç, mercimek ve nohut fiyatları...

Nohut: 5.50 lira
Yeşil Mercimek: 4.50 lira
Pirinç: 6 lira

TMO'DAN ALINACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara'daki tanzim satış noktalarında domates, salatalık, soğan, patates, kabak, biber ve patlıcandan sonra nohut, yeşil mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri de yer alacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

TOPTANCIDAN UYGUN FİYATA SATILIYOR

Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.

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