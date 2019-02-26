Üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan maneviyat mevsimine girdiğimizin habercisidir. Üç aylar, kameri ayların yedincisi olan Receple başlayan, Şaban'la devam eden ve nihayetinde Ramazanla son bulan ayların toplu adıdır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylara Regaip kandili ile birlikte gireceğiz. Peki 2019 Regaib Kandili ne zaman, hangi gün? İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi...

2019 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi olan Regaib Kandili, aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisi olma şerefini taşımaktadır. İhsanın ve hayrın bol olduğu gece olan Regaib Kandili, bu yıl 7 Mart Perşembe gününe denk geliyor.

Regaib gecesi, bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Bu gece kurtulacak olanlar da, bu geceye ve bu gecede ibadetlere rağbet edecek olanlardır.

2019 DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1440 7 Oca.19 PAZARTESİ …….. 1 C.AHİR 1440 6 Şub.19 ÇARŞAMBA …….. 30 C.AHİR 1440 7 Mar.19 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ ​ RECEB​ 1440​ 8 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 1 26 RECEB 1440 2 Nis.19 SALI MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1440 6 Nis.19 CUMARTESİ ……….. 14 ŞABAN 1440 19 Nis.19 CUMA BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1440 6 May.19 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1440 31 May.19 CUMA KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1440 3 Haz.19 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 4 Haz.19 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 5 Haz.19 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 6 Haz.19 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1440 4 Tem.19 PERŞEMBE …….. 1 ZİLHİCCE 1440 2 Ağu.19 CUMA …….. 9 ZİLHİCCE 1440 10 Ağu.19 CUMARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1440 11 Ağu.19 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1440 12 Ağu.19 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1440 13 Ağu.19 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1440 14 Ağu.19 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1441 31 Ağu.19 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1441 9 Eyl.19 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1441 30 Eyl.19 PAZARTESİ …….. ​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ……..​ ​11 R.EVVEL​ 1441​​ 8 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ……..​ 1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ……..​​​​

REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.

Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.

Her insan, yaratıcısı olan Rabbı'nı bu alemde bulup ona rağbet ederek kavuşmaya müsait bir potansiyel ve kabiliyette yaratılmıştır. Ve her insan yaratıcısı olan Rabbı'nı tanıyıp ona yakın olduğu nisbette felaha, yani kurtuluşa erer ve yaradılış gayesine uygun bir kulluk ifa etmiş olur. Fakat her insan bu tabiat aleminden tattığı lezzetlerle, o hoşnutluk duyduklarına ve lezzetlendiklerine yönelerek onu Rabbın'dan ayıran dünyasını oluşturur.

Bu itibarla, kulun bu yeryüzünde tattığı ve onu Rabbın'dan ayıran dünya muhabbetlerini terk ederek, kalbindeki zikrullah mazharıyetiyle Allah'a yönelip her nefeste zikri daim'e mazhar olması, onun Allah'a rağbeti ve regaip ruhaniyetine ulaşmasıdır.

Hz. Resulullah efendimiz "Recep Allah'ın ayıdır, şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu ayların bu değerlerle ifade edilmesi o aylardaki kandil gecelerindendir. Yani recep ayının Allah'ın ayı olması, şaban ayının Hz. Resulullah'ın ayı olması, Ramazanın ise ümmetin ayı olması bu aylarda kutlanan kandil gecelerindeki hikmetler icabındandır. Bu itibarla, Regaip kandili'nin recep ayının ilk haftasında olmasının hikmeti gereğince, regaip'in ledduni manasına ulaşan bir kul, kalbindeki zikri daim mazharıyetiyle her nerede ve ne zamanda olursa olsun Allah'la beraber olur.

Velhasıl Kulun kalbi Allah sevgisi ile dolarsa ancak regaip kandilinin ledduni manasına ulaşmış olur. Ve o kul her zamanda ve her yerde regaip ruhaniyetiyle yaşar.

REGAİB KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR

"Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!"

"Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!"

"Allâhım! Senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur'ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'ân'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla."

"Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi."

"Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plâna sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen ya Rabb!, Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!"

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84)