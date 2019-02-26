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  • 26.02.2019 14:56
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 14:57

nasıl yapılır? nereden alınır?

Vatandaşlar için büyük kolaylık sunan , gün geçtik hizmetlerine yenilerini ekliyor. Pek çok önemli bilgiye ulaşılabilen e-devlet’e nasıl giriş yapılır? ni internetten üzerinden almak mümkün mü?

E-devlet şifresi ile kolayca birçok işlemi yapmanız mümkün. Çıkarmak istediğiniz resmi evrakları da E-devlet sistemi üzerinden halledebilirsiniz. Peki e-devlet şifresi nereden alınır? E-devlet siteminde hangi işlemler yapılır?

E-DEVLET GİRİŞİ HAKKINDA

E-Devlet'in resmi sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan "Sisteme Giriş" linkine tıklamanız, ardından ise "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

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