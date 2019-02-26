E-devlet şifresi ile kolayca birçok işlemi yapmanız mümkün. Çıkarmak istediğiniz resmi evrakları da E-devlet sistemi üzerinden halledebilirsiniz. Peki e-devlet şifresi nereden alınır? E-devlet siteminde hangi işlemler yapılır?



E-DEVLET GİRİŞİ HAKKINDA



E-Devlet'in resmi sitesine (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan "Sisteme Giriş" linkine tıklamanız, ardından ise "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir.