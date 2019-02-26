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  • 26.02.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 10:11

ipucu: Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu nerede? 26 Şubat sorusu

Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, ipucu sorusunda yer aldı. Bu tablo, bir yapının tavanına resmedilmiştir. 12.30'da yapılacak olan yarışma öncesi yarışmacılar ipucu sorusunu öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak istiyor. Peki, Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu nerede? İşte 26 Şubat sorusu...

Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu nerede?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hafta içi 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise 20.30'da yapılan Hadi canlı bilgi yarışmasının ipucu sorusu bir ünlü tablodan geliyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun bir eserinden geliyor... Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, tıpkı birçok Rönesans eseri gibi bir yapının tavanına resmedilmiştir. Peki bu freski kendi gözlerinizle görmek için nereyi ziyaret etmeniz gerekir biliyor muyuz?" denildi. İşte 26 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (26 ŞUBAT 2019)

Soru: Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu nerede?

Cevap: SİSTİNE ŞAPELİ

Sistine Şapeli hakkında bilgi almak için diğer sayfaları ziyaret edin.

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