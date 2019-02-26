Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hafta içi 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise 20.30'da yapılan Hadi canlı bilgi yarışmasının ipucu sorusu bir ünlü tablodan geliyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun bir eserinden geliyor... Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, tıpkı birçok Rönesans eseri gibi bir yapının tavanına resmedilmiştir. Peki bu freski kendi gözlerinizle görmek için nereyi ziyaret etmeniz gerekir biliyor muyuz?" denildi. İşte 26 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (26 ŞUBAT 2019)

Soru: Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu nerede?

Cevap: SİSTİNE ŞAPELİ

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