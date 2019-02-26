Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.02.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 15:11

24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası

'den 'nın Marmaris ilçesine, '' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü ya ilişkin davada minibüs sahibi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 kişinin öldüğü faciada karar çıktı
'den 'nın Marmaris ilçesine, '' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün 13 Mayıs 2017 tarihinde, Sakar Geçidi'ndeki virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü yla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı Muğla 1'inci 'ndeki davada karar çıktı.Mahkeme heyeti minibüsün sahibi olan tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın 10 yıl hapsine, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan'ın ise beraatlerine karar verdi.


Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar