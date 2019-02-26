KOÇ:

Yaşadıklarınız sizi gerçekten yordu ve bitkin düşürdü. Affederek yük atma zamanı geldi ve siz bunun farkındasınız. Bugün düşüncelerinizde kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdekiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyor. Ateş burcu etkisinde olan Ay, ani kararlar alacağını işaret ediyor. Kariyerin söz konusu olduğunda gözün kimseyi görmüyor.