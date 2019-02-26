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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 09:25

yorumları – 26 Şubat 2019 Salı

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 26 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Yaşadıklarınız sizi gerçekten yordu ve bitkin düşürdü. Affederek yük atma zamanı geldi ve siz bunun farkındasınız. Bugün düşüncelerinizde kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdekiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyor. Ateş burcu etkisinde olan Ay, ani kararlar alacağını işaret ediyor. Kariyerin söz konusu olduğunda gözün kimseyi görmüyor.

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