Eleq adlı canlı bilgi yarışmasında ipucu sorusu merak ediliyordu. Eleq tarafından yapılan açıklamada ipucu sorusuna dair detaylar paylaşıldı. Eleq'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "1960 tarihli, kendi kendini yok eden "New York'a Saygı" adlı çalışmayı üreten İsviçreli sanatçı kimdir, biliyor musunuz?" ifadelerine yer verildi. İşte 26 Şubat Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

26 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: 1960 tarihli, kendi kendini yok eden "New York'a Saygı" adlı çalışmayı üreten İsviçreli sanatçı kimdir, biliyor musunuz?

Cevap: JEAN TİNGUELY

JEAN TİNGUELY KİMDİR?

İsviçre'nin Fribourg kentinde doğmuştur. 1941 ile 1945 yılları arasında Basel Güzel Sanatlar Okulu'nda resim ve heykel eğitimi almıştır. Okuldaki çalışmalarında da hareket ile ilgilenmekteydi. 1953 yılında Paris'e yerleşerek, metamatikler (ya da metamechaniques) ismini koyduğu karmaşık donanımlı ilk kinetik heykellerini yapmıştır. Yaptığı heykeller tel ve metal levhalardan oluşan, her parçası ayrı bir hızda dönen veya hareket eden, robota benzeyen düzeneklerdi. Tinguely, 1950'li yıllarda, resim makineleri isimli heykeller yapmıştır. Yaptığı bu heykeller robota benzemekte ve bir takım ses ve kokular çıkarabilmekteydi.

1960 yılında, Nouveaux Realistes (Yeni Gerçekçiler) isimli grubun kuruluşunda rol oynamıştır. Aynı yıl, kendi kendini yok eden ilk yapıtını gerçekleştirdi. 1970'lerde halkın katılabileceği sokak gösterileri sergilemiştir.

Tinguely, işlevsiz makineler adını verdiği ve genellikle birçok hurdayı toplayarak devinim öğesiyle birleştirdiği, Baluba dizisi gibi eserler de yapmıştır.

Yaptığı eserlerin birçoğu, Basel'de bulunan Tinguely Müzesi'nde sergilenmektedir.