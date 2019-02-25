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  • 25.02.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 09:51

ne zaman?

Müslüman alemi için büyük önemi bulunan ’ın 2019 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Vatandaşların sıkça araştırdığı Üç Aylar ile birlikte na da yaklaşılıyor. Peki ne zaman?

İslam dünyasında büyük yeri bulunan ve mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran Üç Aylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 takvimini yayınlandı.

ÜÇ AYLAR HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Bolca dua ve tövbe edilen Üç Aylar 8 Mart 2019 tarihinde başlayacak. 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı ise 6 Mayıs tarihinde idrak edilecek. ​

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