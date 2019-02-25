Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da başlayacak. Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "İpucumuz 2005 yılında yayımlandığında satış rekorları kıran bir eserden geliyor. "Şu Çılgın Türkler" adlı romanı duymayanımız var mı? Peki bu efsanevi romanın yazarını hatırlayabildik mi?" denildi. İşte 25 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 ŞUBAT 2019)

Soru: Şu Çılgın Türkler romanının yazarı kimdir?

Cevap: TURGUT ÖZAKMAN

ŞU ÇILGIN TÜRKLER'İN KONUSU

Eser, 1921-1922 yıllarını anlatmaktadır. Romanın başında uzun bir giriş vardır. Bu girişte, 1914-1920 yılları ve olayları özetlenmiştir. Eserin ilk bölümü "1.kitap-Yunan Büyük Taarruzu" adını taşır. Bu bölümdeyse, İnönü ve Kütahya-Eskişehir muharebeleri, meclis tartışmaları, Başkomutanlık Kanunu anlatılır. Bu bölüm Sakarya zaferiyle biter.

İkinci bölüm ise, "2.kitap-Türk Büyük Taarruzu" ismini taşır. Bu bölümde de, Büyük Taarruz anlatılır.Büyük Taarruz'a hazırlık, Afyon güneyine yürüyüş ve en sonunda Büyük Taarruz'u anlatır. Eser, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'da öğretmenlere karşı yaptığı konuşmayla biter.

TURGUT ÖZAKMAN KİMDİR?

Şu Çılgın Türkler, Cumhuriyet gibi çok satan belgesel romanlarla tanınan roman ve tiyatro oyunu yazarı Turgut Özakman'ın Biyografisi

Turgut Özakman 1 Eylül 1930 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı ve bir müddet avukat olarak çalıştı. Ardından Köln Üniversitesi'ndeki Tiyatro Bilimi Enstitüsü'nü bitirdi. Mezun olduğu Ankara Üniversitesi'ndeki Tiyatro Bölümünde dramatik yazarlık eğitimi verdi. 1988-1994 yılları arasında Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu'nda görev alan Özakman'a 1998 ve 2007 yıllarında Anadolu ve Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Özakman, birçok tiyatro oyununa, senaryoya ve romana imza attı. Romanlarında çoğunlukla belgesel tarzına odaklandı. Kurtuluş Mücadelesi'ni anlattığı belgesel romanı Şu Çılgın Türkler, yıllarca çok satanlar listelerinde kaldı. Yazar, kitabın başarısının ardından bu kitabı seri halinde yayımladı. Cumhuriyet serisi, Şu Çılgın Türkler gibi büyük ilgi gördü.

Tiyatro eserlerinde Türk tiyatro geleneğini Batı tiyatrosuyla harmanladı ve büyük başarı yakaladı.

2002 yılında Eskişehir Belediye Başkanlığının açtığı bir sahneye yazarın ismi verildi. Usta yazar ve dramaturg Turgut Özakman 2013 yılında vefat etti.

TURGUT ÖZAKMAN'IN ESERLERİ

Tiyatro

Pembe Evin Kaderi, Güneşte On Kişi, Duvarların Ötesi, Kanaviçe, Ocak, Paramparça, Ah Şu Gençler, Sarıpınar-1914 (R. Nuri Güntekin'in Değirmen'inden), Resimli Osmanlı Tarihi, Bir Şehnaz Oyun, Delioğlan, Töre, Fehim Paşa Konağı, Kardeş Payı, Darılmaca Yok, Berberde, Ben Mimar Sinan, Ak Masal Kara Masal, Üç Destan, Delioğlan

Roman

Korkma İnsancık Korkma, Romantika, Şu Çılgın Türkler, Atatürk Yeniden Samsun'da, Diriliş-Çanakkale, Cumhuriyet-Türk Mucizesi

Senaryo

Keloğlan Aramızda, Tuzsuz Deli Bekir, Keloğlan'la Cankız, Mevlâna, Yatık Emine, Keloğlan İz Peşinde, Son Akın, Kurtuluş, Rıza Beyler, Cumhuriyet, Dersimiz: Atatürk