KOÇ:

Bir iş ya da tecrübeye atıldığınızda kalbinizle o olayın içinde olabiliyorsunuz ve ruhunuzla da besliyorsunuz. Maddi konularda ketum olduğunuz kesin. Bugün karşılıklı iş görüşmelerinde, finans konularının gündemde olacağını bilmelisiniz. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz birçok şeyi, kısıtlı koşullar yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz. Bugün işine karşı daha tedbirli olmanda yarar var. İşle ilgili düşüncelerini başkalarına aktarırken dikkatli olmalısın.