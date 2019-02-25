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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 09:33

yorumları – 25 Şubat 2019 Pazartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 25 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bir iş ya da tecrübeye atıldığınızda kalbinizle o olayın içinde olabiliyorsunuz ve ruhunuzla da besliyorsunuz. Maddi konularda ketum olduğunuz kesin. Bugün karşılıklı iş görüşmelerinde, finans konularının gündemde olacağını bilmelisiniz. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz birçok şeyi, kısıtlı koşullar yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz. Bugün işine karşı daha tedbirli olmanda yarar var. İşle ilgili düşüncelerini başkalarına aktarırken dikkatli olmalısın.

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