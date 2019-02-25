Pratik yaş pasta tarifi! Evde yaş pasta yapımı

Evde yaş pasta yaparak günün değerini ve anlamını daha da artırabilirsiniz. Hazır sipariş vermek yerine sizler için derlediğimiz pratik yaş pasta tarifi ile el emeğinizi ortaya koyabilirsiniz. Aslında evde pasta yapmak hiç de zor değil. İşte tarifi…



Malzemeler:

-3 tane orta büyüklükte yumurta,

-1,5 su bardağı kadar un,

-1 su bardağı kadar şeker

-Yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı sıvı yağ,

-Tepeleme 2 yemek kaşığı kakao,

-1 paket kabartma tozu,

-Yaklaşık 1 çay bardağı süt,

Tarifin üzeri için malzemeler;

-Normal boyutlardaki 2 su bardağı kadar süt

-5 yemek kaşığı kadar şeker

-2,5 yemek kaşığı un (isteğe göre bir kısmı pirinç unu olarak kullanılabilir)

-Tepeleme 3 yemek kaşığı kakao

-1 paket vanilya

-1 yemek kaşığı kadar tereyağı

Yapılışı:

Geniş bir kap içerisine yumurta ve şekeri ekleyerek iyice çırpın. Karışım köpük köpük olana kadar devam edin. Karışıma süt, sıvı yağ ve kakaoyu da ekledikten sonra çırpmayı sürdürün. Un, vanilya ve kabartma tozunu da katarak normal hızda iyice çırpın, unun topak topak kalmamasına özen gösterin. Orta boy kelepçeli kek kalıbı seçin ve içerisini tereyağıyla yağladıktan sonra hazırladığınız karışımı dökün. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece sıcaklıktaki fırına atın ve yaklaşık 30 dakika pişirin.



Üzerinin yapımına geçiniz. Muhallebi için süt, un, şeker ve kakaoyu bir tencerede koyulaşıncaya kadar karıştırmayı bırakmadan orta ateşte pişirin. Sonrasında tereyağı ile vanilya ekleyerek karıştırın ve ocağın altını kapatın. Kek soğuduktan sonra kesme işlemini yapmaya dikkat edin. Ortadan ikiye böldüğünüz kekin bir kısmına hazırladığınız muhallebiden sürün. Diğer kek parçasını ise üzerine kapatın. Artan muhallebi karışımının kekik her yerini örtecek şekilde yayın. Hazırladığınız pastanın üstüne çikolata rendeleyin ve yaklaşık olarak 4 saat buzdolabında bekletin. Daha sonra istediğiniz gibi süsleyerek servis yapabilirsiniz.