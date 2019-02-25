İlk cemre geçtiğimiz hafta havaya düştü. İkinci cemre için bekleyiş sürüyor. Kor yani ateş anlamına gelemn cemre düşme olayı üç aşamada gerçekleşiyor. Türk kültüründe yaklaşık bin yıldan daha eski bir geleneği temsil eden cemre olayı nedir? İkinci cemre ne zaman düşecek? Suya ve toprağa cemre ne zaman düşer? İşte 2019 cemre tarihleri...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Türk kültürünün İslami dönem ile birlikte Arapçadan aldığı bir söz olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek. Üçüncğ ve son cemre ise 5-6 Mart 2019 tarihlerinde toprağa düşecek.

Cemre olayının tamamlanmasının ardından baharın geldiği ve havaların ısındığına inanılıyor.

CEMRE NEDİR?

Baharın başlangıcı olarak bilinen cemre, 7 gün arayla üç aşamada gerçekleşir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü toğrağa düşer.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.