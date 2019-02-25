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  • 25.02.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 14:11

Uyuşturucu bağımlısı annesini öldürüp köpeğine yedirdi!

İspanya’nın başkenti Madrid’de, bir süredir kayıp olan yaşlı kadın, işsiz ve uyuşturucu bağımlısı oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Madrid'de yaşayan 26 yaşındaki işsiz garsonun annesinin bir süre ortada gözükmemesinin ardından başlatılan soruşturma sonucunda dehşet veren gerçeklerle karşılaşıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, bir süredir kayıp olan Maria Soledad Gomez'in bulunması için başlatılan soruşturma ülkenin yakın tarihindeki en korkunç cinayeti de ortaya çıkardı… Ülkenin çok okunan gazetelerinden El Pais başta olmak üzere yerel basının büyük ilgi gösterdiği olay, Madrid'deki Las Ventas Arenası yakınlarında yaşayan Gomez'in bir süredir görülmediği ve kayıp olduğu için gelen uyarılarla başlatılan soruşturma ile gündeme geldi.

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