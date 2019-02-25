İspanya'nın başkenti Madrid'de, bir süredir kayıp olan Maria Soledad Gomez'in bulunması için başlatılan soruşturma ülkenin yakın tarihindeki en korkunç cinayeti de ortaya çıkardı… Ülkenin çok okunan gazetelerinden El Pais başta olmak üzere yerel basının büyük ilgi gösterdiği olay, Madrid'deki Las Ventas Arenası yakınlarında yaşayan Gomez'in bir süredir görülmediği ve kayıp olduğu için gelen uyarılarla başlatılan soruşturma ile gündeme geldi.