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  • 25.02.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 20:50

Osmanlı Devleti’nin ilk si olan sultani hangi padişah döneminde basılmıştır?

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti’nin ilk si olan sultani hangi padişah döneminde basılmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Osmanlı Devleti’nin ilk altın sikkesi olan sultani hangi padişah döneminde basılmıştır?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Osmanlı Devleti'nin ilk si olan sultani hangi padişah döneminde basılmıştır?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nin ilk altın sikkesi olan "sultani" hangi padişah döneminde basılmıştır?

A) Yavuz Sultan Selim

B) II. Beyazit

C)Kanuni Sultan Süleyman

D)II. Mehmed

Cevap: D- II. Mehmet

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