Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.02.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 21:10

sonuçları sorgulama! 25 Şubat MPİ açıklandı mı?

'da meraklı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Peki, hangi talihli numaralar kazandı? İşte merakla beklenen On Numara sonuçları...

25 Şubat On Numara Sonuçları açıklandı

Her hafta pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'da meraklı bekleyiş sona erdi. 25 Şubat şimdi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte merakla beklenen 25 Şubat MPİ On Numara sonuçları...

25 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

25 Şubat On Numara sonucu: Birazdan açıklanacak.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriOn Numara sonuçları sorgulama! 25 Şubat MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar