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 bir antioksidan kaynağı olan , ömrünü uzatıyor

Mutluluk için pırasa
Önemli bir antioksidan kaynağı olan pırasa, ömrünü uzatıyor. Doğal viagra etkisi gösteren bu sebze, cinsel gücü ve isteği arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini yükselten nın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp sağlığını korur. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür.
Kemikleri güçlendirir.
Bağırsakları korur, kabızlığı önler.
İdrar söktürücüdür.
Grip ve nezle hastalığına karşı koruma sağlar.
Saç dökülmesini önler.
Kanser riskini düşürür.
Cildi güzelleştirir.
Baş ağrısını keser.

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