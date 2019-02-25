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  • 25.02.2019 21:34
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 21:34

Şu anda 'nun ucundayım diyen arkadaşınız hangi ülkededir?

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan 'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Şu anda 'nun ucundayım diyen arkadaşınız hangi ülkededir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Şu anda Afrika Boynuzu'nun ucundayım diyen arkadaşınız hangi ülkededir?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yarışması 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Şu anda 'nun ucundayım diyen arkadaşınız hangi ülkededir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Şu anda Afrika Boynuzu'nun ucundayım diyen arkadaşınız hangi ülkededir?

A)Güney Afrika

B)Fas

C)Somali

D)Mozambik

Cevap: C-Somali

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