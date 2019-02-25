Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Şu anda Afrika Boynuzu'nun ucundayım diyen arkadaşınız hangi ülkededir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Şu anda Afrika Boynuzu'nun ucundayım diyen arkadaşınız hangi ülkededir?

A)Güney Afrika

B)Fas

C)Somali

D)Mozambik

Cevap: C-Somali