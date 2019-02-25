Kirliliğe af yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denizleri, atık sularla kirleten işletmelere göz açtırmadı. 2 yılda 43.5 milyon lira atık su cezası verildi. Çevre Bakanı Murat Kurum, 2017'de 709, 2018 yılında da 344 olmak üzere son 2 yılda bin 53 işletmeye atık sularını denize boşalttıkları gerekçesiyle idari para cezası verildiğini bildirdi.
Evrin GÜVENDİK
Evrin GÜVENDİK
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