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Kirliliğe af yok

Kirliliğe af yok
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denizleri, larla kirleten işletmelere göz açtırmadı. 2 yılda 43.5 milyon lira atık su cezası verildi. Çevre Bakanı , 2017'de 709, 2018 yılında da 344 olmak üzere son 2 yılda bin 53 işletmeye atık sularını denize boşalttıkları gerekçesiyle idari para cezası verildiğini bildirdi.

Evrin GÜVENDİK

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