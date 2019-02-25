Cumartesi başlayan ve etkili olan kar yağışının ardından 24 Şubat Pazar günü yapılan resmi açıklamaların ardından Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti. Şimdi birçok öğrenci ve veli yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yarın okullar tatil mi sorusu birçok kişi tarafından yanıt bekliyor. Peki, 26 Şubat'ta Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

EDİRNE, KIRKLARELİ VE ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Etkili olan kar yağışının ardından Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Henüz üç ilde de okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE HAVA DURUMU



Çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.