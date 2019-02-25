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  • 25.02.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 18:53

'de, polisten 'toplumsal olaylara müdahale' tatbikatı nefes kesti

Emniyet Müdürlüğü Şubesi'nce 'toplumsal olaylara müdahale' tatbikatı düzenlendi. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatı takip eden Vali Yunus Sezer, "Hedefine ulaşan tatbikat oldu" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 'toplumsal olaylara müdahale' tatbikatında, senaryo gereği eylemci rolündeki sivil giyimli polisler, sloganlar eşliğinde üniformalı polislere taş, sopa ve molotof kokteyli attı.

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