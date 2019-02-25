Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 26 Şubat'ta Tekirdağ'da okullar tatil olacak mı?

İstanbul ve çevre illerde kar yağışlarının etkili olmasının ardından 24 Şubat Pazar günü yapılan resmi açıklamalarla birlikte İstanbul, Çanakkale ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti. Şimdi Tekirdağ'da yaşayan birçok vatandaş Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Şubat'ta Tekirdağ'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Henüz resmi makamlardan okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE HAVA DURUMU



Çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.