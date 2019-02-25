İstanbul'da yaşayan Murat Köle'nin (24) azmi herkese örnek olacak cinstendi. 6 yaşında geçirdiği menenjit sonucu vücudunun sol tarafı felç kalan genç, hayata küsmedi. 2013'te profesyonel yüzücülüğe adım atan ve kısa sürede milli sporcu olan Köle, yarışmalarda üstün başarı gösterdi. 6 senelik kariyerine 60 madalya sığdıran genç, gözünü Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na dikti. "Ailem en büyük destekçim" dedi.