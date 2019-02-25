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6 senelik kariyerine 60 madalya sığdıran , gözünü Tokyo ’na dikti

Engelleri kulaçladı

'da yaşayan 'nin (24) azmi herkese örnek olacak cinstendi. 6 yaşında geçirdiği menenjit sonucu vücudunun sol tarafı felç kalan genç, hayata küsmedi. 2013'te profesyonel yüzücülüğe adım atan ve kısa sürede milli sporcu olan Köle, yarışmalarda üstün başarı gösterdi. 6 senelik kariyerine 60 madalya sığdıran genç, gözünü Tokyo 'na dikti. "Ailem en büyük destekçim" dedi.

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