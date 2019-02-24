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  • 24.02.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 11:29

olacak? İstanbul’da 25 Şubat’ta okullar tatil edilecek mi?

İstanbul genelinde beklenen başladı. Özellikle çocuklar kar heyecanı yaşarken bir yandan da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki konuyla ilgili bir açıklama yapıldı mı? ?

Yarın okullar tatil mi olacak? İstanbul’da 25 Şubat’ta okullar tatil edilecek mi?

vatandaşları hafta sonu için günler öncesinden uyarmıştı. İki gündür yoğun bir şekilde etkili olan yarın da devam edecek mi? İstanbul'da 25 Şubat Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışı etkili bir şekilde kendini gösteriyor. Yarın okulların tatil edilmesiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nde tatil açıklaması gelirse bu bilgi haberimizde de yer alacaktır.



İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre kar yağışı bu gece itibariyle İstanbul'u terk edecek. Yarının ise yağmurlu olarak geçmesi planlanıyor. İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu bilgisi…

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