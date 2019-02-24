Yarın okullar tatil mi olacak? İstanbul’da 25 Şubat’ta okullar tatil edilecek mi?

Meteoroloji vatandaşları hafta sonu için günler öncesinden uyarmıştı. İki gündür yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı yarın da devam edecek mi? İstanbul'da 25 Şubat Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler…



YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



İstanbul'da kar yağışı etkili bir şekilde kendini gösteriyor. Yarın okulların tatil edilmesiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nde tatil açıklaması gelirse bu bilgi haberimizde de yer alacaktır.





İSTANBUL HAVA DURUMU



Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre kar yağışı bu gece itibariyle İstanbul'u terk edecek. Yarının ise yağmurlu olarak geçmesi planlanıyor. İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu bilgisi…