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  • Son Güncelleme: 24.02.2019 10:02

– 24 Şubat 2019 Pazar

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 24 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Net açılımlar yaparak işinizi idame ettiriyorsunuz. Tarzını net ortaya koyan burç olarak etrafınızdakilerin işlerini kolaylaştırıyorsunuz. Duygularınızı mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, içsel derinliğinizin artışına neden olacak. Bugün, bazı konularda sır olmak isteyebilirsiniz.

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