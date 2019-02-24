KOÇ:
Net açılımlar yaparak işinizi idame ettiriyorsunuz. Tarzını net ortaya koyan burç olarak etrafınızdakilerin işlerini kolaylaştırıyorsunuz. Duygularınızı mantığınızla birleştirmek isteyecek ve bu konuda da başarılı olacaksınız. Güçlü düşünmek ve büyük oynamak istiyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, içsel derinliğinizin artışına neden olacak. Bugün, bazı konularda sır olmak isteyebilirsiniz.
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