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  • 24.02.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 12:26

Bahçelievler’de metrobüs kazası

Bahçelievler’de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler’de metrobüs kazası
Bahçelievler'de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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