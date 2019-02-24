Cumartesi günü başlayan kar yağışı İstanbul ve çevre illerde etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." şeklinde açıklama yaptı. Şimdi birçok üniversite öğrencisi üniversitelerde yarın kar tatili olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 25 Şubat'ta üniversiteler tatil mi? İşte kar tatili olan üniversiteler...

ÜNİVERSİTELERDE YARIN KAR TATİLİ OLACAK MI?

Her üniversite açıklamalarını kendi resmi internet sitesinden duyuruyor. Üniversitelerin resmi internet siteleri ve sosyal hesapları üzerinden kar tatiliyle ilgili açıklamaları inceleyebilirsiniz.

KAR TATİLİ OLAN ÜNİVERSİTELER...

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Beykent Üniversitesi'nde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Beykent Üniversitesi'nde yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle; tüm idari, akademik personelimiz ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için 25 Şubat 2019 Pazartesi günü Rektörlük kararıyla idari tatil ilan edilmiştir."

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.