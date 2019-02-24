Yoğun kar yağışı İstanbul ve çevre illerde etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." şeklinde açıklama yaptı. İstanbul'da kar tatili olmasının ardından Kocaeli ve Balıkesir'de yarın okullar tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 25 Şubat'ta Kocaeli ve Balıkesir'de okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

KOCAELİ VE BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının İstanbul ve çevresinde artması üzerine Kocaeli ve Balıkesir'de yaşayan öğrenci ve veliler Kocaeli ve Balıkesir'de yarın tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz iki ilde de kar tatili olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.