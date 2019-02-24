Çanakkale ve Kırklareli'nde okullar tatil olacak mı? Çanakkale ve Kırklareli'nde okullar tatil edildi mi?

Kar yağışının artması nedeniyle birçok öğrenci okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Çanakkale ve Kırklareli'nde okullar tatil olacak mı sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Çanakkale ve Kırklareli'nde okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen detaylar...

ÇANAKKALE VE KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kent merkezi ve ilçelerinde hakim olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Çanakkale merkez ilçede ve Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacak.

Ayrıca Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 25 Şubat Pazartesi tatil edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.